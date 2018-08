Luftballons, Transparente und Trommeln: Es sind die friedlichen Gegendemonstranten, die den Samstagvormittag dominieren. Neonazis hatten wie im Vorjahr dazu aufgerufen, an ihr Idol Rudolf Heß zu erinnern und eine Demo in Spandau angemeldet. Die Polizei hatte ihnen die Einmündung der Sotzmannstraße in die Schmidt-Knobelsdorf-Straße als Treffpunkt zugewiesen. Dort fanden sich am Vormittag jedoch lediglich 40 Neonazis ein. Am Mittag brach der Versammlungsleiter das Treffen in Spandau ab. Die Rechten wollen über den Ort der Demonstration weiter Verwirrung stiften.

Nur wenige Neonazis treffen sich an dem ausgewiesenen Treffpunkt in Spandau. Foto: Frank Jansen

Dafür kamen rund 1400 Gegendemonstranten. „Kein Platz für Nazis“, stand auf Luftballons. Ältere Damen hielten Transparente hoch mit der Aufschrift „Omas gegen Rechts“ oder „Spandau bleibt nazifrei“.

Die Gegendemonstranten trafen sich am Bahnhof, etwa ein Kilometer entfernt.

Zweiter Teil bereitet sich in Mitte vor

Bei der Demonstration im August 2017, zum 30. Todestag von Heß, hatten Gegendemonstranten ihre Route blockiert - dem wollten die Nazis dieses Mal vorbeugen. Sebastian Schmidtke, Ex-Chef der Berliner NPD, hatte deshalb in Friedrichshain bereits im Vorhinein eine Ausweichdemonstration angemeldet. Am Platz der Vereinten Nationen soll sich um 14 Uhr der zweite Teil bereitmachen.

Die Demonstrationen richteten sich gegen die jährlich stattfindende Neonazi-Veranstaltung zum Todestag von Heß, der sich am 17. August 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Spandau das Leben genommen hatte. Aufgerufen zu den Protesten hatten Parteien, Gewerkschaften, Kirchen und Initiativen.

Laut Polizeiangaben haben sie sich etwa 500 Rechtsextreme vom Alexanderplatz aus auf den Weg gemacht. Den 40 Neonazis in Spandau sagten sie offenbar nicht Bescheid. Auch die Linken bemühen sich nun, nach Friedrichshain zu kommen. Die Polizei geht von etwa 400 aus. 4000 Teilnehmer waren für die größte Protestaktion am Samstag zuvor angekündigt. Bislang sei die Situation ruhig, sagte eine Polizeisprecherin. Auf das Katz-und-Maus-Spiel der Rechten sind sie eingestellt. Rund 2300 Polizisten seien im Einsatz, um die beiden Lager voneinander fernzuhalten und Gewaltausbrüche zu verhindern.

Mehr zum Thema Neonazis in Berlin Rechte machen sich bereit für Heß-Demo

"Wie man das alles in Einklang bringt, ist noch unklar", sagte ein Polizeisprecher am Mittag. "Haut ab, haut ab" und "nie wieder Deutschland" rufen einige Linke, als sie bei ihrer Ankunft auf die Neonazis treffen. (mit dpa)