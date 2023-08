Nettsein reicht nicht Wie Konflikte die Beziehung zum Kind stärken

Als Jan mit 32 Jahren Vater wird, weiß er eins: Mit seinem Sohn Luca wird er anders umgehen als seine eigenen Eltern mit ihm. Jan stammt aus einem strengen Elternhaus, in dem die Meinung von Kindern wenig galt. Zu seinen Eltern hat er heute ein distanziertes Verhältnis. Mit Luca will er es besser machen und ihm eher Freund als strenger Vater sein. Wenn der Kleine etwas haben oder tun will, erlaubt Jan es ihm meist. Schwierig wird es, wenn Luca wütend oder traurig ist. Der Vater fühlt sich dann äußerst unbehaglich und versucht, schnell wieder für Frieden zu sorgen. Auch wenn das bedeutet, ein gerade ausgesprochenes Verbot wieder aufzuheben.