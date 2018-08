In die Debatte um den Stadionbau von Hertha BSC kommt offenbar Bewegung: Jetzt hat sich Sportsenator Andreas Geisel, SPD, gegen einen Umbau des Berliner Olympiastadions ausgesprochen. Er halte das für "ziemlich ausgeschlossen", sagte Geisel dem RBB am Montag, "auch vor dem Hintergrund, dass wir eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemacht haben." Der Umbau wäre teuer: "200 Millionen Euro Steuergelder einzusetzen und Hauptnutzer Hertha BSC sagt hinterher, so wolle er es nicht, ist ganz schön viel Geld. Das halte ich für ausgeschlossen." Im Olympiastadion war am Sonntag die Leichtathletik-EM zuende gegangen. Schon im Mai hatte Geisel gesagt, dass der Umbau "suboptimal" wäre.

Was wird ohne Mieter aus dem Stadion?

Hertha BSC möchte einen kleineren, engen Neubau neben dem Olympiastadion errichten - ohne Steuergeld. Der Knackpunkt: Was wird dann aus dem riesigen Olympiastadion? Der Arena droht die meiste Zeit der Leerstand ohne den Hauptmieter.

Im Mai hatten beide Gesprächspartner ihre Pläne diskutiert - zwei Ideen waren übrig geblieben: entweder der Umbau oder der Neubau. Der Umzug von Hertha BSC hinter die Stadtgrenze nach Brandenburg war längst vom Tisch - und alles so zu lassen, wie es ist, will wiederum der Mieter nicht. Jetzt ist nur noch eine Idee übrig. Der Neubau eines Fußballstadions.

Wie der Neubau finanziert werden soll

"Hertha gehört zu Berlin und wenn Hertha sagt: sie wollen mit uns darüber reden, dann ist es selbstverständlich, dass wir mit Hertha darüber reden. Aber Sie merken schon, dass ich da skeptisch bin", sagte Geisel dem RBB.

Im Juni hatte Herthas Geschäftsführer Ingo Schiller im Tagesspiegel-Interview gesagt: "Es gibt eine ganze Reihe interessierter Banken, Versicherungen, Fonds und Einzelinvestoren, die solche Infrastrukturprojekte gern finanzieren. Ein Fußballstadion ist ein interessantes Anlageobjekt, das stabile Renditen verspricht. Ich persönlich glaube nicht, dass wir Geldgeber außerhalb Europas haben werden, aber es ist noch zu früh, das zu entscheiden. Es gibt auch noch weitere Finanzierungsbausteine: Eigenkapital, eingesparte Miete für das Olympiastadion, Einnahmen aus Sponsoring-Verträgen und aus dem neuen Stadion." Der Klub hat einen Mietvertrag bis 2025 im Olympiastadion.

Problem des Neubaus - auch die Verkehrserschließung

Der Klub würde den Neubau gern nahe dem U-Bahnhof Ruhleben errichten für etwa 55.000 Fans, mit steilen, engen Tribünen, Fahrradstellplätzen und Parkhaus.

Aber jetzt ist erst einmal das Berliner Parlament gefragt. Nach der Sommerpause will sich der Sportausschuss des Abgeordnetenhauses ein weiteres Mal mit den Stadionplänen befassen. Eine klare Meinung, neue Arena für Hertha oder Umbau des Olympiastadions, haben die Sportexperten von SPD, Linken und Grünen bisher nicht geäußert. Probleme, die gelöst werden müssen, sind die Kosten, der Denkmalschutz im Olympiapark und die Verkehrsanschließung.

Die Idee des Umbaus: eine temporäre Laufbahn über den Sitzen

Der Umbau des Olympiastadions hätte aus Senatssicht so aussehen sollen: Das Spielfeld würde um 2,5 Meter abgesenkt (auf das Niveau des heutigen Spielertunnels). Der Oberring bliebe, wie er ist. Der Unterring würde näher ans Spielfeld heranrücken. Das Dach müsste dafür vergrößert werden - will ja niemand im Regen sitzen. Kapazität: 74.300 Plätze. Allerdings war schon das etwas kurios, denn: Hertha sagte ja, dass dem Klub das Stadion zu groß ist.

Bemerkenswert war auch die Idee, die Leichtathletik-Laufbahn bei besonderen Sportereignissen in das engere Stadion einzubauen - mithilfe einer Gerüstkonstruktion über den untersten Sitzplätzen, die dann quasi unterhalb der Laufbahn wären. Der Haken: Der Rasen kann nicht mal eben angehoben werden und würde sich dann in einem - laut Studie - sechs Meter tiefen Loch befinden. Es müsste also ein Spielfeld über dem Naturspielfeld auf Stelzen gebaut werden, damit die Zuschauer auch etwas sehen, wenn Kugeln oder Speere über das Spielfeld fliegen.

