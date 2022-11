Neue Berliner Grundschule Die 1. Skizze vom neuen Schulhof liegt jetzt vor

Tief im Westen der Stadt entsteht eine neue Berliner Grundschule: direkt an der Heerstraße. Dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau liegt jetzt erstmals die Skizze für das Grundstück vor. Die neue Schule für 400 Kinder wird am Hahneberg in Berlin-Staaken gebaut, gleich hinter Schafherde und Supermarkt stadtauswärts auf der rechten Seite.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden