Der Berliner Beamtenbund (dbb) fordert den Senat auf, das Land mit Blick auf eine zu befürchteten Corona-Welle sowie eine möglichen Energieknappheit besser auf den Herbst vorzubereiten. „Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes muss aufrechterhalten werden“, heißt in einer Mitteilung des dbb vom Freitag. „Es eilt sehr!“

Nach der kommenden Sitzung des Senats am 16. August müssten „unverzüglich entsprechende Krisenpläne“ erarbeitet werden.

Konkret fordert der dbb, Beschäftigte und Verbände stärker am Krisenmanagement zu beteiligten. „Wir erwarten, dass wir bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen eingebunden werden“, sagte Frank Becker, Landesvorsitzender des dbb, dem Tagesspiegel.

Meldestelle für Beschäftigte

Beschäftigte sollten aufgerufen werden, sich aktiv an Energieeinsparungen zu beteiligen. Um Vorschläge zu sammeln, schlägt der dbb eine zentrale Meldestelle vor. Sollte Beschäftigte wieder vermehrt von zu Hause arbeiten müssen, fordert der dbb außerdem eine Ausgleichszahlung für dadurch entstehende höheren Energiekosten.

In seiner Mitteilung verweist der dbb auch auf einen Bericht des Landesrechnungshofes. Dieser hatte das Krisenmanagement insbesondere der Gesundheitsverwaltung während der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Es sei zu „erheblichen Verstößen in der Haushaltsausführung“ gekommen, hieß es in dem Bericht, der vor einem Monat veröffentlich wurde.

Die Autoren monierten unter anderem „wesentlichen Mängel in der Aufbau- und Ablauforganisation des Krisenstabs“ sowie „eine unzureichende Personalausstattung“ und forderten eine bessere Krisenprävention. Der dbb schließe sich „uneingeschränkt den veröffentlichten Bemerkungen des Landesrechnungshofes an“.

Berliner Senat will zehn Prozent des Energieverbrauchs einsparen

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte Anfang der Woche aufgrund einer möglichen Energieknappheit die Einrichtung eines ressortübergreifenden Krisenmanagements an, dessen Aufbau die Kritik des Rechnungshofs berücksichtigen soll. Details nannte Giffey noch nicht.

Ziel des Berliner Senats ist es, zehn Prozent ihres Energieverbrauchs einzusparen. Unter anderem soll die Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden verringert werden. Um Ideen für Einsparungen zu sammeln und zu koordinieren, hat der Senat eine Task-Force unter Beteiligung aller Senatsverwaltungen eingerichtet. Die Ergebnisse der Task-Force werden am kommenden Dienstag vom Senat besprochen und anschließend vorgestellt.