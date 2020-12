Zum Raubüberfall auf zwei Geldboten in einem Einkaufszentrum in Alt-Treptow am Donnerstagnachmittag hat die Polizei am Freitag weitere Details veröffentlicht. Während es bis zum Abend hieß, dass es sich um bis zu drei Täter gehandelt haben könnte, ist nun klar, dass die Ermittler nach drei Unbekannten fahnden.

Sie sollen mit der Beute einem Fahrzeug über die Beermannstraße, weiter auf die Elsenstraße und Kiefholzstraße in Richtung Neukölln geflohen sein – auch das ist neu.

Die Täter lauerten den Geldboten gegen 16 Uhr vor einem Fahrstuhl auf. Nun wurde bekannt, dass sie dabei nicht nur Reizgas einsetzten, sondern auch mit Schusswaffen drohten. So gelangten sie an einen Geldkoffer. Die beiden Opfer wurden dabei verletzt, sie erlitten leichte Augenreizungen und wurden ambulant behandelt, hieß es.

Die Räumung des Treptower Park Centers dauerte bis etwa 21 Uhr, Zeugenbefragungen und Sicherungen des Tatorts liefen laut einer Polizeisprecherin bis spät in die Nacht.

Rund 300 Einsatzkräften seien in der Spitze vor Ort gewesen, darunter auch Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes und der Bundespolizei. Das Center wurde durchsucht, die Gegend zunächst weiträumig abgesperrt.

Ein Raubkommissariat des Landeskriminalamtes führt die weiteren Ermittlungen. (Tsp)