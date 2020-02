Kleine, kompakte Filialen ohne angeschlossenes Warenlager, dafür mehr Zeit zum Aussuchen und für die Beratung – so könnte demnächst ein Ikea-Einkauf aussehen. In Pankow und Potsdam sollen nun zwei solcher „Planungsstudios“ entstehen, die auf 500 bis 1.000 Quadratmetern jeweils nur einen kleinen Teil des Ikea-Sortiments abbilden.

Ein herkömmlicher Ikea-Markt ist rund 25.000 Quadratmeter groß. Mit einer Eröffnung kann im Spätsommer gerechnet werden. Die genauen Adressen der neuen Filialen wollte das Unternehmen noch nicht nennen. Neu gebaut werden muss hierfür nicht, es handelt sich um Bestandsgebäude.

Die Kunden sollen öffentliche Verkehrsmittel nutzen

Leicht zu finden seien die freien Gewerbeflächen allerdings nicht gewesen, sagt Unternehmenssprecherin Nathalie Schmoll. Der Fokus liege auf der individuellen Beratung: „Wir möchten näher bei den Menschen sein und gehen deshalb ganz bewusst in die Innenstädte“, sagt Schmoll.

Auch Kunden, die kein eigenes Auto haben, sollten somit verstärkt angesprochen werden. Vorgesehen ist, dass die meisten von ihnen vorher einen Termin vereinbaren, um ihre Küche oder Schrankkombination persönlich gestalten zu lassen. Für Laufkundschaft gibt es Beratungsplätze nur in begrenzter Zahl.

Bei den Innenstadt-Filialen soll die Beratung der Kunden im Vordergrund stehen Foto: Ikea

Bei der Standortwahl sei eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel entscheidend gewesen, sagte Schmoll. Daher wird auch auf ein eigenes Parkhaus in der Innenstadt verzichtet. Die Möbel müssen bei einem solchen Konzept selbstverständlich trotzdem aus einem externen Lager zu den Käufern geliefert werden. Aber auch hier möchte Ikea gern nachhaltiger werden. Bis 2025 soll die Lieferung vollkommen emissionsfrei ablaufen.

Der Onlinehandel wird immer wichtiger

In Hamburg können sich Kunden bereits elektrische Lastenanhänger ausleihen, um die Einkäufe mit dem Fahrrad zu transportieren. In Freiburg wiederum gibt es die Möglichkeit, sich ein E-Auto zu leihen. Die neuen Mini-Filialen sind auch dem Trend zum Onlinehandel geschuldet.

Im Jahr 2019 setzte Ikea in Deutschland insgesamt 494 Millionen Euro online um, rund 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Anteil des Onlinegeschäfts am Gesamtumsatz betrug immerhin 9,4 Prozent, zwei Prozent mehr als 2018. Nach den Vorstellungen des Unternehmens soll sich der Kunde künftig im Studio inspirieren lassen, um dann – nach intensiver Beratung – im Internet die Bestellung abzuschließen.

Ein Mann im einem Ikea-Einrichtungshaus in Hamburg-Altona. Solche großen Warenlager soll es in den neuen Filialen nicht mehr... Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Nur ein kleiner Teil der Produktpalette kann nach wie vor aus der Filiale mitgenommen werden. „Mit den Planungsstudios sorgen wir für eine Verknüpfung zwischen Online- und Offline-Welt“, sagte Sprecherin Nathalie Schmoll.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

In Hamburg wurde die erste Innenstadt-Filiale eröffnet

Berlin ist eine von rund 40 Städten weltweit, in denen der Konzern neue Konzepte testet. Vorreiter in Deutschland war der Standort Hamburg-Altona, wo schon 2014 ein mittelgroßes Einrichtungshaus in der Fußgängerzone eröffnete. Die Kundenresonanz war positiv: Nun entstehen in ganz Deutschland etliche Innenstadt-Filialen. In Berlin sieht Ikea noch Potenzial für drei bis fünf weitere Studios und einen etwas größeren XS-Store.

Mehr zum Thema Ikea-Filialen in Berliner Innenstadt geplant Möbelhaus will bis zu acht neue Standorte eröffnen

Dieser bietet auf bis zu 10.000 Quadratmetern Fläche fast das gesamte Sortiment an, hat allerdings ebenfalls kein eigenes Warenlager oder ein Restaurant. Insgesamt rechnet Ikea mit bis zu 300 Mitarbeitenden an den neuen Standorten im Berliner Raum.