Neue Gullydeckel für Berlins Pendlerstrecke Auf der Heerstraße in Spandau drohen monatelange Bauarbeiten

Sie ist die wichtigste Pendlerpiste im Westen Berlins und verbindet das Havelland, Potsdams Norden und Spandau mit der Berliner Innenstadt: die Heerstraße. Doch auf der Straße (knapp 50.000 Autos pro Tag) braucht man stabile Bandscheiben, wenn man im BVG-Bus über die Gullydeckel rollt – hier ein exemplarisches Video – unbedingt mit Ton hören, autsch!

Diese Gullydeckel sind im Jahr 2023 gleich an diversen Stellen ein monatelanger Sanierungsfall. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke in voller Länge und kostenlos erhalten.

Aktuell werden am Grimnitzsee abgesackte Gullydeckel repariert, weshalb dort die Fahrspur gesperrt ist. „Auf der Heerstraße wurden stadtauswärts vor der Pichelsdorfer Straße zwei defekte Abwasserschächte entdeckt, die laut den Wasserbetrieben dringend erneuert werden müssen. Die Fahrbahn ist voraussichtlich bis Ende März in diesem Bereich auf einen Fahrstreifen verengt“, schreibt die Verkehrsinformationszentrale.

Doch da kommt 2023 noch mehr. Denn auch auf dem dauerverstopften Abschnitt zwischen Gatower Straße und Heerstraße planen die Wasserbetriebe eine wochenlange Gully-Baustelle. Das geht aus einer Ausschreibung hervor, die dem Spandau-Newsletter vorliegt („Bau von Regenwasseranlagen auf der Heerstraße von Wilhelmstraße bis Gatower Straße“).

3 Monate wird zwischen Gatower Straße und Wilhelmstraße gebaut

Auftrag an die Firmen, die jetzt gesucht werden: „Abbruch und Neubau von 35 Stück Straßenabläufen“ (das sind die mit dem Gitter) und „Angleichen von 8 Einsteigschächten“ (das sind die runden Deckel). Und wann? „22. Mai bis 25. August.“ Das gibt Engpässe - und Stau.

