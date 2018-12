Ab dem 1. Januar 2019 müssen Hunde in Berlin an der Leine geführt werden. Dann tritt die sogenannte Hundeverordnung in Kraft und damit auch die allgemeine Leinenpflicht.

Es gibt allerdings drei wesentliche Ausnahmen. Wenn der Hund bereits vor dem 22. Juli 2016 gehalten wurde, dann darf er weiterhin auf unbelebten Straßen und Plätzen sowie auf Brachflächen ohne Leine laufen.

Zweitens können Hundehalter den sogenannten „Hundeführerschein“ (Sachkundenachweis) machen. Auch damit darf das Haustier weiterhin an oben genannten Orten ohne Leine laufen.

Mehr zum Thema Hundegesetz in Berlin Leinenpflicht? Nicht so einfach

Wenn die Hundehalterinnen und Hundehalter drittens auf andere Weise als sachkundig gelten, dann besteht die Leinenpflicht ebenfalls nicht. Das ist beispielsweise bei Tierärzten oder bei Diensthundeführern der Fall. (Tsp)