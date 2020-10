Etwa 1000 Polizisten sollen am Wochenende in Berlin die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen - 500 Berliner Beamte und 500 Bundespolizisten. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Donnerstag mit.

Die Polizisten sollen die ab Samstag neu geltenden, verschärften Maßnahmen, die der Senat am Dienstag beschlossen hat. Darauf haben sich Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verständigt.

Ein Fokus soll auf Kontrollen der Maskenpflicht - sie gilt künftig auf Wochenmärkten und zehn belebten Straßen - und Einhaltung der Abstandsregeln von 1,50 Metern liegen.

"Gerade eine so dichtbevölkerte Stadt wie Berlin ist besonders vom Infektionsgeschehen betroffen. Umso wichtiger, dass wir uns alle an die Regeln halten. Die meisten Menschen tun dies. Den anderen werden die verstärkten Kontrollen zeigen, dass die Zeit der Sorglosigkeit vorbei ist und wir auf die Einhaltung der Regeln drängen“, sagte Geisel.

Mehr zum Thema Berlin verschärft die Corona-Regeln Auf diesen zehn Straßen gilt nun Maskenpflicht

Seehofer hält die Lag für "sehr ernst" und erinnert daran, dass die Regeln "keine Empfehlungen" sind. (Tsp)