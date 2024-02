Tagesspiegel Plus Neue Wohnungen am Waldrand in Berlin-Spandau : Plötzlich passiert was auf der wilden „Kaiser’s“-Brache

2016 zog der Supermarkt am Forstacker in Hakenfelde aus. Alles ist beschmiert, zerstört, verwildert. Jetzt wird’s ernst - hier Skizzen, Parkplätze und ersten Grundstück-Details.