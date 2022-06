Er wird das Bild im Regionalverkehr viele Jahre prägen. "Desiro HC" heißt das Modell, das ab Dezember 2022 auf der Regionalexpress-Linie 1 eingesetzt wird, also der wichtigsten Linie der Hauptstadtregion.

Am Donnerstag stellten der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB), der Hersteller Siemens und die private Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) den neuen "Desiro"-Zug in Brandenburg an der Havel vor. Die Berliner Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal wollte dort am Nachmittag auf dem Bahnsteig den neuen Verkehrsvertrag unterzeichnen.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember übernimmt die Odeg den RE1 von der Deutschen Bahn. Dann werden drei Züge pro Stunde in der Hauptverkehrszeit fahren, bislang sind es nur zwei zwischen Magdeburg, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus, wobei ein Teil der Züge nur zwischen Brandenburg und Frankfurt fährt.

Und es fahren nicht nur mehr Züge, sie haben auch deutlich mehr Platz. Denn das HC hinter Desiro steht für "High Capacity", also große Kapazität.

Auch auf der neuen RE-Linie 8 (Wismar-Berlin) wird die Odeg den Desiro einsetzen. Das Unternehmen hatte 2019 bei Siemens für über 300 Millionen Euro Triebzüge bestellt.

Ab Dezember fahren die Züge durch Berlin

2021 vergrößerte der VBB das Volumen noch einmal, um den künftigen Fahrgastandrang bewältigen zu können. Nun sollen im Dezember 15 sechsteilige und 14 vierteilige Züge für die Linien RE1, RE8 und RB17 fertig sein.

Die Bahn und die Odeg hatten 2019 bei der Ausschreibung des VBB für das Netz Elbe-Spree jeweils zwei Lose gewonnen. Der VBB hatte vorgegeben, dass ein Unternehmen nur maximal zwei Lose gewinnen darf und dass die beiden wichtigsten Lose 1 (mit dem RE1) und 2 (unter anderem RE2, RB10, RB14 und Flughafenexpress) an zwei verschiedene Unternehmen gehen. So sollte ein Monopol verhindert werden. Ein Paukenschlag war, dass die Bahn die Vorzeigelinie RE1 verloren hatte, und zwar für die nächsten zwölf Jahre.

Rot, gelb, grün: So sieht das Liniennetz ab 2022 aus. Grafik: VBB

Ab Dezember fahren die Züge in den Odeg-Farben gelb-grün-weiß auf der Stadtbahn durch Berlin. Bislang galt in der Region die Länge der Bahnsteige als limitierender Faktor. An den kleineren Bahnhöfen zwischen Frankfurt und Brandenburg passen nur fünf Wagen plus Lok an den Bahnsteig – auf diesem Abschnitt ist der Andrang am größten.

Der Desiro verzichtet auf eine Lok, der Antrieb ist in die Waggons eingebaut. Fahrgäste haben nun sechs Wagen mit 637 Plätzen. Teilweise werden zwei vierteilige Einheiten gekuppelt, diese bieten dann 800 Plätze. Diese können nicht an den kleineren Stationen halten.

Eine Verlängerung aller Stationen für acht Wagen auf der RE1-Strecke ist Teil des Milliarden-Infrastrukturprogramms "i2030", das die Länder Berlin und Brandenburg, VBB und Bahn vereinbart haben. Ob und wann es gelingt, die Stationen zu verlängern, ist unklar. In anderen Ländern ist es üblich, die Türen derjenigen Waggons zu verriegeln, die nicht mehr an den Bahnsteig passen. In Deutschland ist das verboten.

Flugzeuggefühl soll die 1. Klasse im Desiro vermitteln. Foto: Odeg

Alle RE-Züge im Netz Elbe-Spree haben ab Dezember WLAN, das hatte der VBB bestimmt. Die Desiro-Züge zeichnen sich laut Odeg durch moderne Monitore sowie breite Türen und Einstiege aus. Die Türen sind auf die unterschiedlichen Bahnsteighöhen ausgelegt.

Zudem haben die Züge eine "Echtzeit-Auslastungsanzeige" und ein "Aggressionserkennungssystem", das Alarm schlagen soll, wenn Fahrgäste im Zug aneinander geraten. Zudem gibt es mehr Stellfläche für Fahrräder und Rollstühle. Die Endwagen sind einstöckig, die zwei oder vier Mittelwagen haben zwei Decks.