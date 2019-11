Weil die Genossenschaft „Diese eG“ ihm sechs Millionen Euro schuldet, hat der Verkäufer eines Hauses den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg verklagt. Das bestätigte der Anwalt des Hauseigentümers am Dienstag dem Tagesspiegel. „Die Genossenschaft hat trotz mehrfacher Aufforderung bis heute keinen Cent an meinen Mandanten überwiesen“, sagte der Anwalt. „Wir erwarten deshalb nun, dass der Bezirk die Zahlung übernimmt, denn nach dem Baugesetzbuch haftet er als Gesamtschuldner.“

Das Haus zählt zu den insgesamt sechs Immobilien, für die Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) in den vergangenen Monaten das bezirkliche Vorkaufsrecht zu Gunsten der „Diese eG“ gezogen hat. Bereits in der vergangenen Woche war allerdings bekannt geworden, dass die Genossenschaft den seit Ende Oktober fälligen Kaufpreis nicht überwiesen hat. Der Hausverkäufer hat der „Diese eG“ deshalb einen Vollstreckungstitel in Höhe von rund sechs Millionen Euro durch den Gerichtsvollzieher zustellen lassen.

Der Genossenschaft bleibt nun noch bis kommenden Montag Zeit, den Kaufpreis zu überweisen, um die Zwangsvollstreckung abzuwenden. Der Verkäufer hatte zudem angeboten, die Vollstreckung bis zum Jahresende auszusetzen, falls sich der Bezirk bereit erklärt, die Zahlung zu übernehmen. „Wir haben Baustadtrat Schmidt eine Frist bis zum vergangenen Montag gegeben, unser Angebot anzunehmen. Eine Rückmeldung darauf haben wir aber leider nicht bekommen“, sagte der Anwalt.

Baustadtrat Schmidt war am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen.

Genossenschaftschef Werner Landwehr hatte bereits in der vergangenen Woche angekündigt, die offenen Forderungen begleichen zu wollen. „Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir allen Verpflichtungen mit Unterstützung des Landes Berlin nachkommen können“, teilte er dem Tagesspiegel mit und verwies zugleich auf die zweiwöchige Frist, die der Genossenschaft verbleibe, bevor Zwangsmaßnahmen ausgelöst würden.

Eine Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz teilte am Mittwochnachmittag mit, dass noch Gespräche laufen, um zu prüfen, welche Finanzierungsmöglichkeiten Seitens des Landes für die Genossenschaften bestehen.