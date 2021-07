Erst vor zwei Tagen wurde der U-Bahnhof Museumsinsel feierlich eröffnet. Schon stehen an der neuen Station einige Rolltreppen still. Die für Passagiere unerfreuliche Situation schilderte Jens Wieseke, Sprecher des Berliner Fahrgastverbands Igeb, nach einem Besuch der Haltestelle am Sonntag.

„Drei hinaufführende und eine hinabführende Rolltreppe laufen nicht. Dass am dritten Tag bereits vier Rolltreppen außer Betrieb sind, ist schon sportlich“, sagte Wieseke. Die Station sei damit "im Berliner Alltag angekommen", ergänzte er scherzhaft.

Von den 16 Rolltreppen an der Station standen am Sonntag sogar fünf still, wie Petra Nelken, Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erklärte. Allerdings seien die nagelneuen Fahrtreppen nach nur wenigen Tagen im Dienst nicht defekt. Vielmehr hätten sich die Anlagen aus Sicherheitsgründen selbst abgeschaltet, nachdem sie von mehreren Personen in der falschen Richtung genutzt worden seien, erklärte Nelken: "Wenn drei Menschen rückwärts durch die Lichtschranke gehen, schalten sich die Treppen ab." Nur Techniker:innen könnten die Anlagen wieder in Betrieb nehmen. Diese seien bereits unterwegs.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Station Museumsinsel war am Freitagvormittag eröffnet worden. Der nach dem Entwurf des schweizer Architekten Max Dudler gestaltete U-Bahnhof ist geprägt durch einen Sternenhimmel mit insgesamt 6662 Leuchtpunkten auf ultramarinblauen Grund über dem Gleisbett. Im mittleren Bereich des Bahnsteigs befindet sich ein mächtiger Säulengang aus breiten, mit Granitplatten verkleideten Pfeilern.

Mehr zum Thema Lückenschluss der U5 vollendet Tür auf für Berlins neuen Bahnhof Museumsinsel

Mit der nachträglichen Inbetriebnahme des U-Bahnhofs ist die bereits seit Dezember 2020 verkehrende Verlängerung der U-Bahnlinie U5 in Mitte nun abgeschlossen.