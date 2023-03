Neues Café im Anime-Style in Berlin Kaffee, Kuchen und Merchandise

Wer das neue Café „Monkey D. Coffee“ am Mariendorfer Damm 77 in Tempelhof-Schöneberg betritt, landet plötzlich in einer kleinen gemütlichen Anime-Welt. Zwischen Cappuccino, Teespezialitäten und hausgemachtem Gebäck finden sich an den Wänden Szenen der berühmten Zeichentrickreihe „One Piece“ und ihres Protagonisten „Monkey D. Ruffy“.

Aber auch diejenigen, die mit der japanischen Zeichentrick-Welt nichts am Hut haben, kommen auf ihre Kosten: Ein Großteil der Gäste besucht das Lokal allein für den guten Kaffee und den hausgemachten Kuchen. „Das Gebäck ist frisch von der Mama gemacht“, verrät Tunc Demircioglu, Sohn der Cafébesitzerin. Hinter der Theke warten türkische und italienische Spezialitäten auf die Gäste. Bisheriger Favorit: das Croissant mit selbstgemachter Pistaziencreme.

Monkey D. Ruffy hat eine treue Fangemeinde, und zwar nicht nur in Japan, sondern auch in Deutschland. Entsprechend dürfte das Café auch wie ein kleines Mekka für Liebhaber sein. Anime-Fans kommen regelmäßig vorbei, um die Einrichtung im Anime-Style mit eigenen Augen zu bewundern. Das Highlight: Es gibt personalisierte Merch-Produkte. Fans können sich eigene T-Shirts mit Namen und Logo bedrucken lassen.

