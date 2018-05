Jetzt gibt es auch neue Simulationen, wie die Fußgängerzone in Tegel mit dem neuen Einkaufszentrum aussehen soll. Der Warenhauskonzern Karstadt plant dort erstmals nach rund 30 Jahren wieder neue Filialen, und gleich zwei davon in Berlin. Neulich noch hatte Karstadt-Chef Stephan Fanderl von der Grundsteinlegung in Tegel erzählt, jetzt ist der Termin da – am Freitag, 8. Juni, in der Gorkistraße.

Zum Fest am Tegel-Center werden neben Karstadt-Chef Stephan Fanderl auch Investor Harald Huth, Architekt Max Dudler, Bezirkschef Frank Balzer, CDU, und Handelsverbandschef Nils-Busch Petersen erwartet. Insgesamt werden am Tegel-Center etwa 250 Millionen Euro investiert. „Dazu kommt ein zweites Haus in der Hauptstadt, das wir bis Ende des Jahres eröffnen werden“, hatte der Karstadt-Chef dem „Handelsblatt“ erzählt.

Bei dem zweiten Haus handelt sich laut „Immobilienzeitung“ um die Gropiuspassagen in Neukölln. Karstadt wolle einen Teil des ehemaligen „Kaufhof“ übernehmen, das den Mietvertrag im vorigen Jahr gekündigt hatte. Karstadt wolle die Filiale im Juli 2018 übernehmen und im Oktober eröffnen.