Die meisten kennen Elke Büdenbender als „First Lady“. Freunde nennen die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch schon mal „First Volunteer“, was man übersetzen könnte mit „erste Ehrenamtliche“. Schließlich verzichtet sie für ihre Aufgaben an der Spitze des Staates vorübergehend auf ihren geliebten Beruf als Richterin.

Die Begegnung mit anderen Ehrenamtlichen und engagierten Menschen gehört allerdings zu den beflügelnden Aspekten des Amtes, wie sie immer wieder betont.

In diesen Tagen bereiten sich wieder zahlreiche Berliner und Brandenburger darauf vor, dem Bundespräsidenten und seiner Frau beim Neujahrsempfang am 9. Januar persönlich zu begegnen. Jahr für Jahr rücken dabei Menschen ins Licht der Kameras, die zum Teil seit langer Zeit in aller Stille Dienste tun, ohne die unsere Gesellschaft schlicht nicht so gut funktionieren würde.

