In Berlin beginnt der Verkauf der Neun-Euro-Tickets bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) sowie der S-Bahn schon am Samstag - vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt dem Vorhaben am Freitag zu. Bei der BVG soll das Sonderticket dann ab dem 21. Mai über die Apps sowie die BVG-Kundenzentren erhältlich sein, heißt es auf einer Informationsseite des Verkehrsunternehmens.

Die Berliner S-Bahn wiederum will die Monatskarte ab Samstag eigenen Angaben zufolge zunächst nur persönlich in den S-Bahn-Verkaufsstellen anbieten. An den Fahrkartenautomaten soll das Ticket erst ab Montag zu kaufen sein.

Mit dem geplanten Monatsticket können die Fahrgäste für neun Euro bundesweit im öffentlichen Nahverkehr umherfahren - in allen Städten und über alle Verbundgrenzen hinweg.

Das Land Berlin erwartet durch das vergünstigte Ticket eine größere Nachfrage bei BVG und S-Bahn. Deshalb sollen auf einigen Linien mehr Busse und Bahnen eingesetzt werden, teilte die Senatsverwaltung für Mobilität am Donnerstag mit.

Die Sondertickets sollen für Juni, Juli und August angeboten werden - für jeweils 9 Euro im Monat und damit viel weniger als bei normalen Monatskarten. Dies ist Teil des Entlastungspakets, mit dem die Ampel-Koalioion aus SPD, Grünen und FDP auf die hohen Energiepreise reagiert. Zugleich soll es ein Schnupperangebot sein, um mehr Kunden für Busse und Bahnen zu gewinnen. (Tsp,dpa)