Neuschnee, Glätte, Minusgrade Mehr Unfälle in Berlin und Brandenburg schon am Dienstagmorgen

Am Dienstag müssen Menschen in Berlin und Brandenburg mit glatten Straßen rechnen. Mit Temperaturen zwischen minus eins und minus fünf Grad startete der Tag frostig, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Brandenburg kam es zu mindestens 36 Verkehrsunfällen.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Im Verlauf des Tages klettern die Temperaturen bis auf plus zwei Grad. In der Uckermark herrscht Dauerfrost bei etwa minus ein Grad.

Verkehrsunfälle im Berufsverkehr

In Berlin gab es mehr Unfälle als üblich. Dies sagte die Pressestelle der Berliner Polizei zum Tagesspiegel. Mit Beginn des Berufsverkehrs um 5 Uhr seien verstärkt Notrufe eingegangen. Zu schwereren Unfällen sei es allerdings nicht gekommen, so die Pressesprecherin weiter. Ab 8 Uhr habe sich die Lage dann wieder beruhigt.

In Berlin ist der Winterdienst der BSR im Einsatz. Stadtautobahnen und Hauptverkehrsstraßen werden geräumt und gestreut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

So wenig Durchblick – das kann gefährlich werden. © IMAGO/Stefan Zeitz

Die Polizeidirektion Süd in Brandenburg hat seit Mitternacht bis zum Morgen 36 witterungsbedingte Unfälle verzeichnet. Die Polizeidirektion Süd ist zuständig für die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Elbe-Elster sowie Cottbus.

Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der A10 zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf in Richtung Dreieck Spreeau gekommen. Ein Autofahrer sei von der glatten Fahrbahn abgekommen, in die Leitplanke gefahren und anschließend mit einem Laster kollidiert. Dies berichtet ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

In Berlin und Brandenburg wird bleibt es den Tag über stark bewölkt und windig. Ab Mittag kann es schneien – bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sind laut DWD möglich. Wegen überfrierender Nässe kann es den ganzen Tag über glatt werden.

Auch in der Nacht zum Mittwoch herrscht streckenweise Glättegefahr. Zwischen minus vier und minus sechs Grad liegen dabei die Temperaturen. (dpa, Tsp)