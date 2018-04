„Als transsexuelle Frau werde ich auch angefeindet"

Jeanne Rudi hat sich entschieden. „Die weiße Kippa hier nehme ich, mit dem blauen Kranz aus Davidsternen.“ Rudi ist Malerin und eigentlich auf dem Weg in ihr Atelier, hat aber einen kleinen Abstecher gemacht, zur Literaturhandlung, einem jüdischen Buchladen in Charlottenburg. Hier kauft sie ihre weiß-blaue Kippa, die will sie heute Abend tragen. Ab 18 Uhr geht sie zur Solidaritätskundgebung "Berlin trägt Kippa", vor dem Jüdischen Gemeindehaus an der Fasanenstraße. „Eigentlich trage ich keine religiösen Symbole, die für Andere eine große Bedeutung haben“, erzählt Rudi unserem Reporter Jakob Pontius, „das passt auch nicht zu meinem Skeptizismus“. Aber an diesem Mittwoch mache sie eine Ausnahme. „Heute hat die Jüdische Gemeinde ja selbst dazu aufgerufen.“ Außerdem wolle sie ihre Solidarität ausdrücken. „Als transsexuelle Frau werde ich auch angefeindet“, sagt Rudi. Deswegen sei es ihr umso wichtiger, andere diskriminierte Gruppen zu unterstützen. Sie habe auch schon länger darüber nachgedacht, eine Israelflagge als Anstecker zu tragen. „Einfach weil mich die einseitige Palästina-Freundlichkeit der Linken nervt“, erklärt Rudi. Das ärgere sie auch, weil sie sich mit vielen Anliegen der Linken identifiziere, ihr starkes soziales Gewissen teile. „In meiner Jugend habe ich Palästinenser-Tücher getragen, ohne nachzudenken. Da kann ich jetzt auch Kippa tragen. Diesmal mit Nachdenken.“ Rudi lacht. Und schiebt schnell hinterher, dass sie jetzt auch nicht einseitig werden wolle.