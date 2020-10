Polizei: „Wir hoffen, dass es weiter ruhig bleibt"

Am späten Abend begleitet die Polizei den Protest von Linken für den Erhalt der „Liebig34" in Friedrichshain. Dabei ist es bisher weitgehend friedlich geblieben – allerdings sei bei einer Kontrolle eine Einsatzkraft angegriffen worden, sagte Polizeisprecher Thilo Cablitz dem Tagesspiegel am Abend. Vereinzelt, so Cablitz, hätten die Polizisten Freiheitsbeschränkungen vorgenommen. Demonstrierende hätten zum Teil Pyrotechnik abgebrannt und unzulässige Böller gezündet. Während Reporter des Tagesspiegel vor Ort die Teilnehmerzahl auf bis zu 3.000 schätzten, ging die Polizei von etwa 1.500 aus. Die Beamten warteten gegen 22 Uhr dreißig am Endpunkt der Demo darauf, dass die Teilnehmer eintreffen. „Wir hoffen, dass es weiter ruhig bleibt", sagte Cablitz.