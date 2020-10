Tanzdemo gegen die Corona-Maßnahmen mit etwa 80 Teilnehmern auf der zur Hälfte gesperrten Karl-Marx-Allee. Ein Transparent am Lautsprecherwagen fordert einen "Corona-Untersuchungsausschuss", auf Fahnen steht "Love wins". Die Tanzenden tragen keine Masken und folgen einem DJ, der sich "Captain Future" nennt und mit gelbem Umhang auftritt. Der "Captain" legt elektronische Musik auf. Er war bereits bei den ersten "Hygienedemos" im Frühjahr in Erscheinung getreten.



Die Demonstration ist auf dem Boxhagener Platz in Friedrichshain gestartet und soll am Alexanderplatz vorbei, via Unter den Linden bis zum Platz des 18. März ziehen.