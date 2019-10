Fast 380 Festnahmen in London

Die britische Polizei hat fast 380 Klima-Aktivisten in London festgenommen. Bis Dienstagmittag waren laut Scotland Yard bereits 379 Demonstranten der Bewegung Extinction Rebellion festgesetzt worden, die Straßen und Brücken blockiert hatten.



Es gibt aber keine Angaben der Polizei, wie viele Demonstranten sich in der britischen Hauptstadt aufhalten. Britische Medien gingen von etwa 30.000 Teilnehmern in London aus. Sie kommen aus allen Teilen Großbritanniens - vom Norden Schottlands bis Südengland.



Nach einem Bericht des „Evening Standard“ will die Polizei angesichts der Proteste auch ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, wenn Königin Elizabeth II. am kommenden Montag das Parlament wiedereröffnet. Premierminister Boris Johnson hatte die Abgeordneten in eine fünftägige Pause geschickt. Die 93 Jahre alte Queen wird zur Eröffnung das Regierungsprogramm verlesen. Der Zeitung zufolge sollen Hunderte zusätzliche Polizisten die Königin schützen, die mit einer Kutsche vom Buckingham-Palast zum nahe gelegenen Parlament fahren werde. Der Palast wollte das zunächst nicht kommentieren.



Viele Demonstranten übernachteten in Zelten in der Nähe des Parlaments. Sie tanzten, trommelten und machten immer wieder mit Sprechchören auf sich aufmerksam. Die Umweltbewegung Extinction Rebellion (Rebellion gegen das Aussterben) kommt aus Großbritannien.



Johnson appellierte an die Demonstranten, mit den Blockaden aufzuhören. Sie sollten mit ihren „nach Hanf riechenden Biwaks“ die Hauptstadt verlassen, sagte der Regierungschef am Montagabend bei der Vorstellung einer Biografie der früheren Premierministerin Margaret Thatcher. Sicherheitsleute hätten ihn vor „unkooperativen Krustentieren“ gewarnt, die die Straßen vermüllten.



Schon Thatcher habe die Treibhausgase ernstgenommen - lange vor der 16-jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, betonte Johnson . Autor der Thatcher-Biografie, deren dritter Band jetzt vorgestellt wurde, ist der Journalist Charles Moore.



Bereits im April waren bei weitgehend friedlichen Protesten mehr als 1100 Anhänger der Bewegung Extinction Rebellion in London festgenommen worden. Die Aktivisten gehen davon aus, dass die Proteste dieses Mal deutlich größer sein werden als im Frühjahr. (dpa)