Experte: "Situation noch nicht entspannt"

Tagesspiegel-Redakteurin Sandra Dassler hat Brandenburgs Waldbrandexperten nach dem aktuellen Stand gefragt.

Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel ist enttäuscht. "Es ist viel zu wenig Regen gefallen", sagt er. "Und wenn, dann blieb es meist lokal beschränkt, das war nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf die heißen oder gar bereits brennenden Brandenburger Boden."



Dass an diesem Samstagmittag bereits wieder die Sonne vom Himmel strahlt, macht Engel auch nicht gerade glücklicher. "Die Situation hat sich noch keineswegs entspannt", sagt er. "Kleinere Brände brechen eigentlich immer mal wieder in allen Landkreisen aus, aber wir konzentrieren uns natürlich auf die beiden großen – in Treuenbrietzen und Jüterbog."

In Treuenbrietzen sind immer noch etwa 400 Hektar betroffen. Hier und da flammen kleinere Feuer auf, vor allem wegen der bei den Kämpfen des letzten großen Krieges liegengebliebenen Munition. Und es gibt vor allem viel Rauch. "Vielleicht schaffen es die Feuerwehrleute, am heutigen Sonnabend noch ein paar Schneisen in den Wald zu schlagen, um besser ranzukommen", sagt Engel. "Aber das dauert und hängt auch davon ab, ob der Wind am Nachmittag wie gemeldet wieder stark auffrischt."

Immerhin ist derzeit keine Ortschaft in Gefahr, was auch für den zweiten Großbrand nur wenige Kilometer entfernt am Rande von Jüterbog gilt. Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz brennen dort jetzt schätzungsweise 200 Hektar im Forst Keilberg. "Besonders intensiv sind die Flammen im Zielgebiet des ehemaligen Panzerübungsplatzes", sagt Raimund Engel, "auch hier kann man erstmal nur von außen sichern, was aber wiederum auch wieder Kräfte bindet, die wir in Treuenbrietzen gebrauchen könnten."