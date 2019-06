Informationen für Anwohner

Es wird noch eine Weile dauern, bis die in der Umgebung liegenden Wohnblocks geräumt werden. Laut Polizeisprecher Michael Gassen werden Bereitschaftspolizisten demnächst die Anwohnern aufgrund der Entschärfung bitten, ihre Wohnungen zu verlassen. Sie sollten versuchen, so der Sprecher, am Abend bei Freunden oder Verwandten unterzukommen.



Es gibt aber auch ab 19.30 Uhr eine Anlaufstelle für Betroffene.