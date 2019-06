Fliegerbombe nahe dem Alexanderplatz entdeckt

In Berlin-Mitte nahe dem Alexanderplatz ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr bei Bauarbeiten an der Ecke Dircksenstraße/Voltairestraße eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die Berliner Polizei hat den Fundort abgesperrt. Häuser in der Umgebung werden evakuiert. Denn die Bombe soll noch am Freitagabend entschärft werden. Die S-Bahn hält ab 22 Uhr nicht mehr zwischen Friedrichstraße und Ostbahnhof.

Es handelt sich um eine rund 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Zünder der Bombe ist noch intakt.