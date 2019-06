- In Berlin-Mitte ist am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt worden.

- Der Fundort ist die Dircksenstraße am Alexanderplatz.

- Es handelt sich um eine 100-Kilo-Bombe aus dem Weltkrieg.

- Der Umkreis wird geräumt, die Bombe soll noch in der Nacht entschärft werden.



Redaktionell Redaktionell Neueste zuerst Älteste zuerst Highlights Kein Beitrag vorhanden Kai Portmann Anwohner können bald zurück in Wohnungen Der Zünder wurde erfolgreich gesprengt. Nach und nach heben wir nun die Sperrungen auf. Und Sie können demnächst auch wieder in Ihre Wohnungen. #Mitte #Weltkriegsbombe — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139679761246986246 | Paul Lütge Bild: Paul Lütge | Kai Portmann Die Feuerwehr gratuliert zur Entschärfung Bombenentschärfung in #Mitte erfolgreich! Gratulation an die Kollegen der @PolizeiBerlin_E! Die Bewohner können nun wieder in ihre Wohnungen. Tolle Zusammenarbeit aller Beteiligten! Herzlichen #Dank dafür. #WirRettenBerlin gemeinsam. — Berliner Feuerwehr on Twitter (@berliner_fw) https://twitter.com/Berliner_Fw/status/1139677326072066048 | Kai Portmann Bombe entschärft. Eben hat es kurz geknallt - der Zünder wurde zerstört. Die Bombe ist damit entschärft. @Tagesspiegel https://t.co/Ja8b7uWNWc — Paul Lütge on Twitter (@plauderpaul) https://twitter.com/plauderpaul/status/1139676533373710338 | Kai Portmann Die technischen Probleme konnten schnell behoben werden. Mittlerweile haben unsere Entschärfer den Zünder von der #Weltkriegsbombe abgetrennt. Und bereiten die Sprengung des entfernten Zünders vor. #Mitte — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139676290292813824 | Kai Portmann Technische Probleme verzögern Entschärfung Es sind unerwartete technische Probleme bei der #Entschärfung der #weltkriegsbombe aufgetreten. Die Entschärfung verzögert sich für unbestimmte Zeit. — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139673445816557568 | Kai Portmann Die Entschärfungsarbeiten dauern an. Immer mehr Menschen kommen zu den Absperrungen, um in den Bereich zu gelangen - die Polizei muss sie abweisen. @Tagesspiegel — Paul Lütge on Twitter (@plauderpaul) https://twitter.com/plauderpaul/status/1139673598967386112 | Kai Portmann Die Feuerwerker starten mit der Entschärfung Der Sperrkreis ist vollständig evakuiert. Jetzt beginnt die #Entschärfung. #weltkriegsbombe #mitte — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139663212721397760 | Kai Portmann Entschärfung der #Bombe nahe #Alexanderplatz beginnt. @Tagesspiegel https://t.co/LxZg3rbqBN — Paul Lütge on Twitter (@plauderpaul) https://twitter.com/plauderpaul/status/1139664351432990720 | Paul Lütge Warten auf den Knall Bild: Paul Lütge In der Umgebung rund um den Bombenfund ist es ruhiger geworden - die Entschärfung beginnt wohl. Laut Berliner Polizei wir es dabei durch die Zerstörung des Zünders einen Knall geben, der auch im Umfeld noch zu hören sein wird. Polizei und Medienvertreter warten außerhalb des gesperrten Bereichs. Ist der Zünder zerstört, können die Anwohner zurück in ihre Wohnungen - die Bombenhülle selbst ist harmlos. | Kai Portmann Mitte: „Alle raus!" Die #Evakuierung des Gefahrenbereiches ist nun abgeschlossen. Wir warten auf die Erfolgsmeldung der #Polizei_Feuerwerker. — Berliner Feuerwehr on Twitter (@berliner_fw) https://twitter.com/Berliner_Fw/status/1139661903293235200 | Kai Portmann Bombenentschärfung kann bald beginnen Der S-, U- und Fernbahnverkehr ist unterbrochen, die Bahnhöfe #Alexanderplatz und #Jannowitzbrücke geräumt, und auch der #Fernsehturm wurde evakuiert. In Kürze kann mit der #Entschärfung begonnen werden. #weltkriegsbombe #mitte — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139655974040559616 | Kai Portmann Die Evakuierung ist so gut wie abgeschlossen. Selten war es in im Herzen unserer Stadt so menschenleer. #Danke für Ihre Geduld. #Mitte #weltkriegsbombe — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139652336362688512 | Paul Lütge Evakuierung fast abgeschlossen „Gegen 23:45 soll der S-Bahn Verkehr über den Alexanderplatz sowie der Verkehr der U8 gestoppt werden“, sagt Polizeisprecher Gassen. Auch die Evakuierung der Wohnblöcke ist fast abgeschlossen - einzig wenige Krankentransporte müssen noch getätigt werden, so der Sprecher. Danach kann die Entschärfung beginnen.

| Kai Portmann Bild: dpa/Gregor Fischer | Kai Portmann Auch Bezirksstadtrat Ephraim Gothe ist vor Ort. "Der Raum im Erdgeschoss muss geräumt werden, da dort Platz zum Liegen gemacht wird", begründet er das Vorgehen. Im großen BVV-Saal oben seien bereits über 140 Menschen - und einige stehen noch in der Schlange davor. @Tagesspiegel — Paul Lütge on Twitter (@plauderpaul) https://twitter.com/plauderpaul/status/1139643974208106499 | Kai Portmann Registrieren ist wichtig Chaos in der Notunterkunft im Rathaus #Mitte: Alle Anwohner müssen den Aufenthaltsraum im Erdgeschoss verlassen und in die erste Etage gehen - um dort registriert zu werden. @Tagesspiegel — Paul Lütge on Twitter (@plauderpaul) https://twitter.com/plauderpaul/status/1139640204648751104 | Paul Lütge Bild: Paul Lütge Etwa die Hälfte der Anwohner hat Wohnblöcke verlassen Polizeisprecher Michael Gassen sagt, die Räumungsarbeiten kämen gut voran. Etwas über eine Stunde soll es noch dauern, bis alle umliegenden Gebäude evakuiert sind. Das Deutsche Rote Kreuz und die Berliner Feuerwehr helfen bei der Räumung. Die tatsächliche Entschärfung der Bombe selbst wird dem Experten Ciglasch zufolge nicht länger als eine Stunde dauern. Vor 1 Uhr werden Anwohner höchstwahrscheinlich nicht in ihre Wohnungen zurück können. Auch Pressevertreter und Polizeisprecher müssen das Gebiet rund um den Fundort gleich verlassen. | Kai Portmann U8 wird gegen 23 Uhr unterbrochen Der Tunnel der @BVG_Ubahn -Linie 8 verläuft direkt unter der #weltkriegbombe. Die U8 wird daher gg. 23 Uhr zwischen Bernauer Str. und Kottbusser Tor unterbrochen. Die Bahnhöfe der U8 #Jannowitzbrücke und #Alexanderplatz werden geräumt und für die #Entschärfung verschlossen. — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139627707829030913 | Kai Portmann Das Alexa ist jetzt dicht und leer Das #Alexa ist geschlossen und leer. Innerhalb des Sperrbereiches sind mehrere Hundertschaften aktuell bei den Evakuierungen in #Mitte eingesetzt. Bitte beachten Sie zusätzlich auch die Lautsprecherdurchsagen. #weltkriegsbombe — Polizei Berlin Einsatz on Twitter (@polizeiberlin_e) https://twitter.com/PolizeiBerlin_E/status/1139620264239607808 | Weitere Beiträge