Verdi trifft die Falschen

Wirklich betroffen von diesem Warnstreik sind nur die Menschen am Stadtrand. In der Innenstadt gab es dagegen bisher kaum Probleme. Die U-Bahnen, S-Bahnen und Straßenbahnen waren etwas voller als sonst, das war's.

Unter dem Streik leiden also vor allem die Menschen, die mit wenig Geld und ohne Auto in einer Großsiedlung in den Außenbezirken leben, in die man nur mit dem Bus kommt. Einkommensschwache Menschen also. Will eine Gewerkschaft das? Den ganzen Kommentar von Jörn Hasselmann können Sie hier lesen.