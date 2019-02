Was bisher geschah

Zunächst hieß es, die Störung solle am Mittwochnachmittag wieder behoben sein. "Im Laufe des späten Mittwochvormittags hat sich jedoch herauskristallisiert, dass dieser Plan nicht eingehalten werden kann", sagte die Vattenfall-Sprecherin. Ab 18.30 Uhr sollte rund die Hälfte der betroffenen Häuser wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. Für diese Teilversorgung sollte Strom aus umliegenden Gegenden verwendet werden. Ab 21.30 Uhr sollten dann wieder alle Betroffenen mit Strom versorgt werden.

Grund für die lange Dauer des Stromausfalls sei eine sehr beengte Baustelle. "Es können nicht mehr als vier bis sechs Leute gleichzeitig arbeiten", sagte die Sprecherin. Das Kabelsystem müsse komplett erneuert werden. Eine derartige Situation habe es bei Vattenfall noch nie gegeben. Die Deutsche Bahn kündigte am Mittwochnachmittag für ihre S-Bahnen einen Schienenersatzverkehr an.Laut Feuerwehr waren von dem Stromausfall gut 30.000 Haushalte betroffen. Weil auch das Telefonnetz betroffen sein konnte, wurden Bürger aufgerufen, sich in Notfällen direkt an die nächstgelegene Feuerwache oder Polizeidienststelle zu wenden. Die Behörden richteten zudem Anlaufstellen für Anwohner ein. In einem Gymnasium wurden Betroffene mit warmen Getränken und Essen versorgt.Der Stromausfall löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) aus. Aus dem KrankenhausKöpenickwurden 23 Patienten in andere Einrichtungen notverlegt, wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch mitteilte. Die Stromversorgung im Krankenhaus konnte mit Hilfe des THW wieder hergestellt werden. (AFP)