Guten Morgen, Berlin! Am Dienstagnachmittag haben Bauarbeiter bei einer "horizontalen Bohrung" an der Salvador-Allende-Brücke zwei Großkabel getroffen - seitdem haben mehr als 30.000 Haushalte in Köpenick keinen Strom. Noch bis mindestens 15 Uhr am Mittwoch sollen die Lichter aus bleiben. Hier erfahren Sie alles, was Sie rund um den Stromausfall wissen müssen, was unsere Reporter sehen, hören - oder eben auch nicht. Willkommen!