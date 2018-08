Unterwegs mit den Ermittlern - auf der Suche nach der Brandursache

Meine Kollegin Marion Kaufmann schreibt aus Frohnsdorf:

Fetz fährt mit Kollegin Ulrike Fischer von der Feuerwehr Treuenbrietzen Patrouille auf dem Waldweg, der die Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming trennt. Am Donnerstag war die örtliche Wehr als erste zur Stelle, als das Feuer ausbrach. Direkt hinter dem Örtchen Frohnsdorf, das nun aber sicher ist. Fischer zeigt auf einen etwa einen Meter tiefen Krater im Boden. Dort ging am Donnerstagabend eine Granate hoch, während der Löscharbeiten. Dass in dem Wäldchen noch Weltkriegsmunition liegt, sei nicht bekannt gewesen. "Meine Hosenbeine haben geflattert, das war Wahnsinn", sagt Fetz. Der Knall: ohrenbetäubend. Alle Feuerwehrleute seien sofort raus aus der Fläche. Löschen nur noch vom Weg aus.

Auf dem Weg steht nun Frank Tiews, Kriminalhauptkommissar aus Bad Belzig. Er soll untersuchen, ob ein Brandstifter für das Feuer verantwortlich ist. Einiges spricht dafür, weil zeitlich versetzt an mehreren Stellen Feuer ausgebrochen sein soll. Aber feststellen, ob Brandbeschleuniger eingesetzt wurde - das sei kaum möglich, erklärt Tiews. Dafür sei das Areal zu groß. Waldboden ausheben und beim LKA untersuchen lassen - das funktioniere nur bei überschaubaren Flächen. Trotzdem inspiziert er die Gegend genau, die Fetz und Fischer ihm zeigen, die mutmaßliche Ausbruchsstelle.

Er fragt nach den Wegen in den Wald, den Entfernungen. Er will prüfen, wie weit es zu umliegenden Tankstellen ist, checken, ob dort jemand am Vortag einen Kanister Benzin gekauft hat. "Alibiüberprüfungen", sagt Tiews. Denn wer sagt, dass sich ein mutmaßlicher Täter nicht woanders, früher, für sein kriminelles Vorhaben eingedeckt hat. Aber trotzdem müsse die Überprüfung gemacht werden, erklärt Tiews. Irgendwann, bei einer Gerichtsverhandlung, wird alles wichtig. Und manchmal, erklärt der Polizist, helfe eben doch der berühmte Kommissar Zufall, liege die Lösung eines Falls recht nähe, an der nächsten Tankstelle etwa.

Doch so trocken wie der Wald ist, wären gar keine Hilfsmittel nötig, um ein Inferno zu entfachen. "Da genügt ein Feuerzeug", sagt Fetz. "Ich würde es nicht wagen, hier ein Feuer zu legen", sagt der erfahrene Feuerwehrmann. "Ich hätte Angst, dass ich nicht mehr weg komme, so schnell wie sich die Flammen ausbreiten können."

Ist jemand mit dem Auto in den Wald gefahren, mit dem Rad? Kripo-Mann Tiews überlegt. In dem Moment kommt den Einsatzkräften ein Pärchen entgegen. Sein Auto parkt am Weg direkt neben Glutnestern, aus denen Qualm hochsteigt. "Sie müssen hier raus", sagt Fetz. "Ihr Katalysator am Auto kann jederzeit einen neuen Brand entfachen." Die beiden erklären, dass ihr Hund entlaufen sei. Womöglich sind es aber nur Schaulustige, die es an den Einsatzkräften an der Straße vorbei in das Einsatzgebiet geschafft haben. Denn als Fetz die beiden des Waldes verweist, sagt der Mann ungerührt: "Na gut, scheiß auf den Hund."

Im Wald hinter Frohnsdorf riecht es wie hundert Lagerfeuer. Der Waldboden ist schwarz, an mehreren Stellen züngeln Flammen empor. Olaf Fetz, Stadtbrandmeister von Treuenbrietzen, winkt ab. Kleinigkeiten. Die Einsatzkräfte müssen sich um die Feuerwand kümmern, die in weiter Ferne durch die Bäume zu sehen ist, kleine Glutnester, die sonst sofort bekämpft werden würden, sind nun Nebensache.