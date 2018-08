Umweltschützer verweisen auf Feuergefahr in künstlich angelegten Nadelwäldern

Angesichts der wiederholten Waldbrände in Brandenburg hat die Umweltorganisation Nabu auf den Einfluss durch menschliche Forstwirtschaft hingewiesen. "Es brennen vor allem die Nadelwaldmonokulturen, in naturnahen Laubwäldern gibt es so gut wie keine Waldbrände", erklärte Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Verbands, am Freitag in Berlin. Es handle sich um "ein hausgemachtes Problem". Naturnahe Wälder müssten gefördert werden.



Bei Treuenbrietzen südwestlich von Berlin brennen seit Donnerstag rund 400 Hektar Wald. Ortsteile mussten evakuiert werden, Rauch des Großfeuers zieht bis in die Hauptstadt. Bereits vor einigen Wochen hatte es in derselben Region bei Fichtenwalde einen großen Waldbrand gegeben. Die Brandbekämpfung dauerte ebenfalls Tage, es kam zur Sperrung von Autobahnen und weiteren Verkehrsbehinderungen.



In Deutschland seien die ursprünglich dominierenden Laubwälder in der Vergangenheit abgeholzt und durch schnell wachsende Nadelbäume wie Kiefer und Fichte ersetzt worden, berichtete der Nabu. In den Monokulturen wachse unter den Bäumen flächendeckend leicht entflammbares Gras, außerdem liege dort ein Teppich aus abgefallenen Nadeln. In "strukturreichen Wäldern" mit kleinen, beliebig nachwachsenden Bäumen gebe es derartiges dagegen nicht. (AFP)