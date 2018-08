Um 9.15 Uhr gehen die ersten erleichterten Blicke gen Himmel. Regen! Aber es bleibt bei ein paar Tropfen, zu wenig, um das Feuer im rund vier Kilometer entfernten Frohnsdorf mit Hilfe von oben in den Griff zu bekommen. "Das reicht nicht", sagt Malte Bluhm von den Johannitern, der die Sammelstelle für die Einsatzkräfte im Haus der Freiwilligen Feuerwehr in Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark) koordiniert. Seit vier Uhr in der Nacht sind sie vor Ort, versorgen die Feuerwehrleute und die Einsatzkräfte von Katastrophenschutz und Polizei, die gegen die Flammen kämpfen und zwischendurch zur Sammelstelle kommen, um Kraft zu tanken und dann wieder rausfahren.





Vor der Gerätehalle haben die Johanniter eine Feldküche aufgebaut. Nudeln mit Tomatensoße zum Frühstück. "Hauptsache Kohlenhydrate, Energie", sagt Zugführer Mathias Birke von den Johannitern, der gemeinsam mit Bluhm den Einsatz der Helfer koordiniert. Das Team ist eingespielt. Beim großen Waldbrand Ende Juli in Fichtenwalde (Potsdam-Mittelmark) waren sie auch im Einsatz, 37 Stunden, wie Malte Blum sagt. Am Wochenende werden sie beim Brandenburg-Tag in Wittenberge erwartet, dort die Einsatzkräfte versorgen. "Ein Bett wäre jetzt schön", sagte Mathias Birke. Aber noch heißt es durchhalten.





Ein blauer Wasserwerfer der Brandenburger Polizei, eigentlich 2016 angeschafft für den Einsatz bei Demonstrationen, fährt vor. Der Fahrer braucht eine kurze Pause. Die Lage vor Ort ist schwierig, heißt es. Der Wind macht den Einsatzkräften zu schaffen, facht das Feuer immer wieder an. Da helfen die paar Tropfen Regen nicht. In dem Moment hört es auch schon wieder auf zu regnen. Trotzdem gehen die Blicke der Helfer wieder gen Himmel. Ein Löschhelikopter fliegt über Treuenbritzen, wohl auf dem Weg zu einem Baggerloch im nahen Brück, wo er wieder Wasser aufnehmen muss.





