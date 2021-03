"Meuterei"-Räumung am Donnerstag - Protest und Sperrzone

Am Donnerstag soll um Punkt 8 Uhr der oder die Gerichtsvollzieher:in die Räume der Kiezkneipe „Meuterei“ in der Reichenberger Straße 58 in Kreuzberg betreten. Damit wird ein Räumungstitel umgesetzt, den das Landgericht zugunsten des Eigentümers im Sommer erlassen hatte. Gegen die Räumung regt sich breiter Protest: Ab 5.30 Uhr sind die ersten Demonstrationen angemeldet.

Direkt vor der Kneipe darf nicht protestiert werden, bereits seit Mittwochnachmittag hat die Polizei den Bereich weiträumig zur „roten Zone“ erklärt, in die nur direkte Anwohner:innen und ihr Besuch Zutritt haben. An den Rändern der Zone in der Reichenberger und der Wiener Straße sind ab 6 Uhr am Donnerstagmorgen Kundgebungen angekündigt, aber auch an anderen Orten der Stadt.

Angemeldet sind etwa Kundgebungen am S-Bahnhof Warschauer Straße, in der Rigaer Straße und am Spreewaldplatz. Ebenfalls um 6 Uhr soll eine Demonstration am Herrfurthplatz in Neukölln starten, die später in der Reichenberger Straße endet. In Schöneberg soll zeitgleich ein Fahrradkorso von dem besetzten Jugendzentrum „Potse“ starten.





Für den Abend haben Autonome – wie auch nach anderen Räumungen – eine sogenannte „Tag X“-Demo angekündigt, deren Route bislang nicht feststeht. Im Demoaufruf heißt es, man wolle „kompromisslos zeigen, wem diese Stadt gehört“ und „Chaos stiften“. Zuvor hatten Autonome zu „dezentralen Aktionen“ aufgerufen, in Mitte bekannten sie sich zu einem Brandanschlag auf mehrere Autos. (Madlen Haarbach)