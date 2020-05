Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg wächst langsamer

Die Zahl neuer Corona-Infizierter wächst in Brandenburg nicht mehr so schnell wie bislang. In den vergangenen 24 Stunden seien sieben Fälle neu registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Potsdam zum Stand von 8 Uhr mit. Insgesamt seien 3006 Menschen gemeldet, die sich mit Sars-CoV-2 infiziert haben. Die Zunahme lag am Montag noch bei zehn. Aktuell werden 153 Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 14 intensiv-medizinisch betreut. 2320 Patienten gelten als genesen.

Die meisten Corona-Infizierten gibt es weiter in Potsdam mit 602 Fällen. Es folgen die Landkreise Potsdam-Mittelmark mit 476 und Barnim mit 385. In der Prignitz wurden mit 24 Fällen die wenigsten Infizierten gemeldet.