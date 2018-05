Kinder willkommen

Dass die re:publica im Mainstream angekommen ist, sieht man auch daran, dass viele Gäste mit Kindern kommen, berichtet Reporter Jakob Pontius. Er hat Kim Osterwald-Krach getroffen, die ihren Sohn am ersten Tag der Digitalkonferenz im Tragetuch auf den Bauch gebunden hat. Der Kleine hat Spaß an den Seifenblasen, ganz ohne Metaebene. Seine Mutter ist zum fünften Mal hier. „Ich bin gerade in Elternzeit und komme her, um dranzubleiben und spannende Leute zu treffen.“ Osterwald-Krach arbeitet in einer Berliner Agentur für politische Kommunikation, berät verschiedene Ministerien. „Ich will mir vor allem die Panels anhören, in denen es um die Zukunft der Arbeit geht.“

Und Kritik gehört hier selbstverständlich dazu, nicht nur in Debatten um datenfressende soziale Netzwerke, sondern auch über ganz Profanes. Denn Besucher mit Familienanhang wie Kim Osterwald-Krach wissen, dass Ladestationen für Smartphones nicht alles sind: „Die Veranstalter sollten im nächsten Jahr wenigstens Wickeltische und Stillecken einrichten.“

