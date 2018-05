Die Macht der neuen Worte Danah Boyd nennt als Beispiel rechte Propaganda. Viele ihrer Akteure, sagt sie, sind inzwischen sehr gebildet in den teils automatisierten Prozessen zwischen Google-Suche, Foren und der Funktionsweise von Online-Nachrichten. Eine der wichtigsten Vorgehensweisen sei es, bestimmte Begriffe konsequent überall zu verteilen. Selbst, wenn beispielsweise ein Wikipedia-Artikel scheinbar neutral ist, sei es diesen Gruppen möglich, bestimmte Begriffe einzustreuen, die dann als Anker für potentielle Mitstreiter funktionieren.

Zum Beispiel "Black on White crime" in einen allgemeinen Wikipedia-Text über Kriminalität. Da dieser Begriff aber einer ist, der von Rechtsextremen in den USA als Kampfbegriff genutzt wird, bietet es einen großen Vorteil, ihn im Wikipedia-Text zu haben: Denn sobald jemand danach bei Google sucht, wird er fast ausschließlich rechtsextreme Verschwörungsseiten finden. Auch auf Youtube wird es Propaganda statt Fakten regnen, sucht man nach dem Kampfbegriff. Nun beginnen einige Werbeanzeigen, auf diese Begriffe zu reagieren, weil sie automatisiert nach Debatten im Netz suchen, die es sich lohnt zu bewerben.

Das Fatalste aber sei: Irgendwann gibt es den Begriff so oft im Netz, dass ihn normale Medien in der Berichterstattung benutzen, weil er Autoren als geläufig erscheint. Genau damit war die Strategie erfolgreich, sagt Boyd, denn nun ist der Begriff überall und dient von überall aus als Startpunkt einer wachsenden und sich selbstverstärkenden rechten Blase.

Boyd erklärt dann auch noch, wie wichtig es sei, sich mit den Mechanismen dahinter auseinanderzusetzen. Am Schluss listet sie dann aber leider nur all die Herausforderungen auf, die das mit sich bringt. Eine echte Handlungsoption nennt sie nicht.