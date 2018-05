Noch in diesem Jahr will die re:publica nach Afrika gehen und in Kooperation mit dem Entwicklungshilfeministerium in Ghana gastieren. Der Philosoph Richard David Precht denkt schon weiter: Wenn alles, was irgendwie digital gestützt und gewirtschaftet wird, grundsätzlich als gut und dagegen Analoges, Humanes und Althergebrachtes in Wirtschaft und Gesellschaft als überholt gelte, würde das in einen „digitalen Fortschrittsfaschismus“ führen - einerseits. Andererseits regt er ein einseitiges Freihandelsabkommen für Entwicklungsländer an, die ihre Leistungen und Produkte frei von Zöllen in der „first world“ verkaufen können müssten. Viel zu besprechen und zu verhandeln zwischen den Welten rund um den Globus.