Digitalisierung trifft auf Klimawandel

Zusätzlich zur digitalen industriellen Revolution trifft viele Entwicklungsländer der Klimawandel - durch den immensen Energiebedarf digitaler Technologien verstärkt. Richard David Precht mahnt, dass die erreichbare Energieeffizienz smarter Städte und Techniken nicht wirklich effektiv sei, so lange sie den Bedarf an elektronischen Leistungen immer weiter anheize und steigere. So gehe in Bangladesch nicht nur Arbeit verloren, sondern durch den Klimawandel auch Lebensraum. Hinzu kämen auch in armen Ländern noch die kulturellen Brüche durch die Digitalisierung, die etwa Berlin anlässlich der re:publica so furchtsam fragend wie lustvoll suchend erlebt und diskutiert werden: Die digitale industrielle Revolution sei so schnell und vehement, dass viele Menschen viel darüber wissen, es aber erst einmal noch nicht glauben könnten, beobachtet Precht.

Das führe zu Furcht und Verdrängung für längst aktuelle Entwicklungen, während unser eigenes Verständnis und Ethos von Arbeit noch aus der Zeit der ersten industriellen Revolution stamme - aber auch nicht älter sei. Philosophisch ist sich Precht sicher, dass Menschen in Zukunft Anderes und Besseres zu tun haben als zu arbeiten - er plädiert für (und glaubt an) das bedingungslose Grundeinkommen. Und auf staatlicher, ökonomischer Ebene fordert er ein einseitiges Freihandelsabkommen für Entwicklungsländer: Sie sollen zollfrei in Industrieländer der "ersten Welt" exportieren dürfen, umgekehrt aber Zölle erheben können, um am - immer digitaleren - Welthandel halbwegs gleichberechtigt teilhaben zu können.