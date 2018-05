Gutjahrs Shitstorm-Tsunami

Es ist das erschütterndste Panel der diesjährigen Konferenz: Blogger Richard Gutjahr war am 14. Juli 2016 in Nizza Augenzeuge, als der weiße Lkw in eine Menschenmenge raste. Acht Tage später erschoss ein Schüler zehn Menschen in Gutjahrs Heimatstadt München, Gutjahr war in der Stadt. Diese beiden Zufälle reichten rechten Verschwörungstheoretikern aus, den Journalisten ins Visier zu nehmen. Sie fanden heraus, dass seine Frau Jüdin ist. Dann begann der Albtraum: Hetzer luden hunderte Hassvideos auf Youtube, in denen Gutjahr erst Mitwisserschaft, dann die Drahtzieherschaft der Anschläge unterstellt wurde. Er sei Mastermind der Bluttaten und natürlich Mossad-Agent. Manche verglichen Fotos und sahen Ähnlichkeiten zum norwegischen Terroristen Anders Breivik. Taglich erhielt er Hassbotschaften wie "Geh ins KZ". Gutjahr nennt das, was ihm passiert ist, einen Shitstorm-Tsunami.