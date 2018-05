Blicke in die Zukunft gibt es auf der Internetkonferenz re:publica zwar an allen Ecken. Direkt erleben kann man sie jedoch ganz woanders, in China. In kurzer Zeit hat sich das Land zum Vorreiter des Fortschritts aufgeschwungen. „Selbst Facebook guckt inzwischen, was in China abgeht und nicht umgekehrt", sagt Karl Krainer, Chef der Innovationsagentur Gedankenfabrik.

