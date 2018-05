Maroldt: "Wir hinken weit zurück"

Bei der Diskussion um den Lokaljournalismus empfiehlt Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Maroldt, den Blick in die Vereinigten Staaten zu werfen. "Wir hinken da weit zurück." Die Redaktionen dort produzieren nicht nur eine Printausgabe und bespielen eine Website, sondern machen auch eigenständig Radio, sagt Maroldt. Moderatorin Nadine Kreutzer macht sich Sorgen, wie es um die mediale Vielfalt bestellt sein wird, wenn Radios, Fernsehsender und Zeitungen zu einzelnen Unternehmen verschmelzen. Jörg Quoos widerspricht: "Was hilft es, wenn die mediale Vielfalt dann in all ihrer Schönheit stirbt?"