Hätte, hätte, Blockchainkette

Während in den Vorjahren die Themen "Hate Speech" und "Fake News" omnipräsent waren, gibt es diesmal auffallend viele Panels zur Blockchain - also der Technik, die etwa der Kryptowährung Bitcoin zu Grunde liegt. Allgemein bekannt ist ja, dass die Blockchain als wahres Innovationsmonster gilt und unser aller Leben verändern wird, mindestens. Weniger bekannt ist, wofür konkret man sie einsetzen kann und wie genau sie überhaupt funktioniert (so tut sie es) Dabei wird sie bereits zuverlässig an Orten eingesetzt, an denen man sie gar nicht vermuten würde, zum Beispiel bei der Zuteilung von Lebensmitteln in jordanischen Flüchtlingscamps... Auf der re:publica hat man zig Gelegenheiten, sich in das Thema zu vertiefen.