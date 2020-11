Tegel und BER, West und Ost: Für den Kapitän eine Geschichte des Wandels Für Lufthansa-Pilot Martin Hoell schließt sich mit dem heutigen Flug in gewisser Weise ein Kreis. Am 21. November 1990, fast genau vor 30 Jahren, ist er zum ersten Mal in Tegel gelandet. „Damals könnte man Ost und West von oben erkennen an den gelben und weißen Straßenlaternen“, sagt er. Wie sich Berlin seitdem verändert habe, sei irre. „Und es ist die Leistung, für die Tegel steht.“

Jetzt, sagt Hoell, könne man im Reinen gehen und sich auf den BER freuen. „Der Flughafen Tegel ist doch ein bisschen aus der Zeit gefallen“, sagt der 61-Jährige vor dem Rückflug nach München. Technisch seien Start und Landung mit so einem großen Flugzeug in Tegel aber kein Problem. „Wir sind hier ja früher auch Langstrecke geflogen, das kann Tegel locker leisten.“ (Felix Hackenbruch)