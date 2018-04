- Bei Bauarbeiten an der Heidestraße in Mitte ist eine 500 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden, die an diesem Freitag entschärft wird.

- Der Bereich rund um den Fundort der Bombe ist am Freitagmorgen seit neun Uhr weiträumig gesperrt.

- Betroffen ist der Auto- sowie der Fern- und Nahverkehr.

- Wir verfolgen die Ereignisse hier in einem Newsblog.