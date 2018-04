Am Freitag droht Berlin ein riesiges Verkehrschaos mitten in der Stadt. An der Heidestraße in Mitte nahe dem Hauptbahnhof ist, wie berichtet, eine 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Sie soll an diesem Freitag entschärft werden. Der Bereich rund um den Fundort der Bombe wird am Freitagmorgen ab 9 Uhr weiträumig gesperrt.

Tagesspiegel