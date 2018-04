Nicht alles lief nach Plan

Zumindest nicht bei der Bahn: Wie sie wegen der Bombenentschärfung trotz gegenteiliger Ankündigungen nicht von Spandau nach Hamburg kam, berichtet uns eine betroffene Anwältin:

"Der ICE 806 Berlin-Hamburg sollte um 08:49 ab Spandau fahren. Am Vorabend gegen 22:00 Uhr habe ich extra nachgeguckt, wegen der Bombenwarnung. In allen Vorab-Medienberichten war zu lesen, dass in der Bombensperrzeit die ICE-Züge nach Hamburg weiter laufen, allerdings mit Zustiegen in Gesundbrunnen und Spandau und, logisch, nicht im Hauptbahnhof. Sicherheitshalber habe ich das auf der bahn.de-Seite überprüft: Der Zug war verzeichnet, keine Warnungen, keine Hinweise.

Am Gleis 3 in Spandau kommt aber morgens kein ICE, sondern nur eine unverständliche Mitteilung im Laufband der elektronischen Anzeige – es bleibt unklar, ob der Zug ausfällt oder 40 Minuten später kommt. Vor dem Info-Schalter unten eine lange Schlange. Extrapersonal für den Umgang mit der Ausnahmelage ist nicht in Sicht. Einer nach dem anderen wird am Schalter abgefertigt. Irgendwann bittet jemand von hinten, ob man nicht die Info in Sachen Hamburg mal kurz laut verkünden könne, die Schlangesteher hätten nämlich alle das gleiche Problem. Nichts zu machen: Es wird weiter einer nach dem anderen abgefertigt.

Den weiteren Verlauf habe ich nicht mehr verfolgt, sondern meinen Gerichtstermin lieber gleich verlegen lassen und mich auf den Rückweg in meine Kanzlei gemacht."