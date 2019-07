Der Streit über den Stadtentwicklungsplan Wohnen (Step Wohnen) geht in die nächste Runde. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat nach Tagesspiegel-Informationen verhindert, dass sich der Senat heute mit dem Plan befasst.

Der neue Entwurf enthalte keine ausreichenden Vorschläge dazu, wo genügend zusätzliche Wohnungen in der wachsenden Stadt entstehen können und wie der Neubau beschleunigt werden kann. Das Thema wurde damit erneut verschoben - entgegen der Absprache in der Staatssekretärsrunde am Montag, in der die Senatssitzungen vorbereitet werden.

Der Regierende Bürgermeister hatte seinen Urlaub unterbrochen, um an der Senatssitzung teilzunehmen. Für Rückfragen war er nach der Sitzung nicht mehr zu erreichen.

Die Staatssekretärskonferenz hatte noch am Montag schriftlich fixiert, dass „zum Step Wohnen inzwischen ein breiter Konsens zwischen den Verwaltungen hergestellt werden konnte“. Er könne durch den Senat verabschiedet werden. So steht es in den Vorbereitungsunterlagen zur Senatssitzung, die dem Tagesspiegel vorliegen. Grüne und Linke können Müllers Verhalten nicht nachvollziehen.

Erst Anfang Juli wurde in der Staatssekretärsrunde ein Streit darüber zunächst beigelegt. Müller sagte damals, es habe zwischen Fraktionen und Senat ein „Kommunikationsproblem“ gegeben. Aber der Mietendeckel müsse in dem Step 2030 Eingang finden - um „die Atempause für Mieter für stärkere Wohnungsbauanstrengungen“ zu nutzen, sagte Müller. Der bisherige Step Wohnen müsse lediglich ergänzt werden.

Er sieht 200.000 zusätzliche Wohnungen bis 2030 vor. Die SPD hätte gern noch mehr. Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) sagte, ihre Verwaltung werde darlegen, welche Schritte in den verschiedenen Ressorts nötig sind, „um bestehende Hemmnisse bei der Realisierung des dringend benötigten Wohnungsbaus zügig zu überwinden“. Von höheren Zahlen sprach Lompscher Anfang Juli aber nicht.

Mehr zum Thema Streit um Stadtentwicklungsplan Wohnen beigelegt Mehr Neubauten möglich

„Der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 ist fertig - und wird dennoch seit Wochen nicht im Senat beschlossen. Aus meiner Sicht ist das falsch“, erklärte Lompscher Anfang Juli. Der Plan sei mit Experten, Verbänden und Bezirken, aber auch mit den Entwicklungsplänen für Kleingärten und Gewerbe abgestimmt. Zuletzt hatte der SPD-Baupolitiker Volker Härtig für Ärger in der Koalition gesorgt, weil er Potenzialflächen in Pankow, die im Step Wirtschaft bereits für gewerbliche und industrielle Ansiedlungen vorgesehen sind, dem Wohnungsbau zuschlagen wollte.