Nicht vor 2023? Pflegecampus in Tempelhof lässt auf sich warten

Zügiger Umzug, zügige Nachfolgepläne: Nach dem Umzug des Wenckebach-Krankenhauses an den neuen Standort Schöneberg ins Auguste-Viktoria-Krankenhauses soll in den alten Gebäuden nun der Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe (BBG) entstehen. Der Campus ist ein Projekt von Vivantes und der Charité, die zusammen Ausbildungsplätze in elf Gesundheitsberufen sowie Weiter- und Fortbildungen sowie Qualifizierungen anbieten. Bis zu 3.700 Auszubildende sollen am Wenckebach-Standort dort lernen können. Auch Wohnungsneubauten für die neuen Azubis sind dort geplant.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden