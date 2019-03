Wussten Sie das nicht?

Doch. Ich habe sie trotzdem gegessen. Dabei habe ich schon als Kind davon Blasen und wässrigen Ausschlag an den Fingern bekommen. Das hatte ich verdrängt, weil ich so besessen davon war, diesen Ernährungslehren zu folgen. Danach enthalten Nüsse die guten Fette, im Unterschied zu den schlechten Fetten. Die Reaktion habe ich dann in Kauf genommen. Und mich sogar mit Cortison-Creme behandelt.



Wie konnte es soweit kommen?

Hinter einer Orthorexie verbirgt sich ein heimlicher Abnehmwunsch. Ich war schon als Jugendlicher unzufrieden mit meinem Körper. Meine Arme kamen mir trommelstabdünn vor. Ich habe in der Brüllhitze des Sommers zwei Longsleeves übereinander getragen, um die Arme zu verstecken. Ständig hörte ich, ich sei zu dünn. Der Junge kriegt nicht genug zu essen.



Dünn ist doch auch für Männer schick.

Nicht in den 90ern. Damals war das Schönheitsideal sehr maskulin. Es gab Mark Wahlberg aus der Calvin-Klein-Kampagne in seiner Unterhose. Und den Davidoff-Mann.

Sie schreiben von einem Schlüsselmoment im Urlaub, einem Abend im Hotelzimmer mit ihrem Freund auf Capri. Durch seinen abschätzigen Blick merkten sie plötzlich, dass Sie einen Bauch haben.

Ich hatte das so noch nicht gesehen, und damit fing alles an. Ich war 33 Jahre alt, und irgendwann hatte ich unbemerkt zugenommen. Plötzlich war ich „skinnyfat“, wie man sagt, also: dünn, aber mit Fett an den falschen Stellen. Also am Bauch. Da habe ich Panik bekommen.



Gibt es Body-Shaming auch unter Männern?

Unter uns Schwulen definitiv, aber inzwischen auch unter heterosexuellen Männern. Kennen Sie das Format „Love-Island“? In dieser Dating-Show auf RTL 2 werden Heteropärchen auf eine Insel gepackt und müssen umeinander werben. Die Typen rennen die ganze Zeit mit Plastikbechern mit Protein-Shakes darin herum. Sie machen „muscle-worship“, gucken gegenseitig ihre Muskeln an, fotografieren sich, und wenn mal keine Eier im Kühlschrank sind, kriegen sie einen Nervenzusammenbruch. Body-Shaming ist eine Kultur.



Was haben Sie gemacht, als Sie festgestellt haben, mit Bauch wollen Sie nicht sein?

Ich bin in einem Münchner Fitnessstudio zu einem Sportmediziner gegangen und habe eine Impedanz-Fettanalyse machen lassen. Da werden der Widerstand von Fett und Muskelgewebe gemessen. Was aus dem Computer ratterte, sah ziemlich bedrohlich aus. Ich habe einen Ernährungsplan bekommen, der mir zeitgeistkonform, es war 2010, vorgeschlagen hat, dass ich auf Kohlenhydrate verzichten sollte. Und ich habe einen Body-Pump-Kurs verschrieben bekommen, Training mit Langhanteln zur Diskomusik.

Nils Binnberg. Foto: Thilo Rückeis



Da war Low-Carb gerade in Mode.

Ehrlich gesagt, ich hatte Bio-Leistungskurs, aber als er meinte: Kohlenhydrate reduzieren! Da wusste ich gar nicht, wo die überall drin sind. Die „bösen“ Dinge wie Brot, Nudeln und Kartoffeln habe ich sofort weggelassen und siehe da, innerhalb von einer Woche war ich drei Kilo leichter.



Drei Kilo in einer Woche?

Heute weiß ich, dass ich einem Trick aufgesessen bin: Wenn man Kohlenhydrate weglässt, verliert man in der ersten Woche zunächst unglaublich viel Wasser. Und eben kein Fett. Der im Muskelgewebe gespeicherte Mehrfachzucker hat die Besonderheit, dass er sehr viel Wasser speichert. In dem Moment, wo er aufgespalten wird, wird dieses Wasser abtransportiert. Ich hatte drei Kilo Wasser verloren.



Wie hat Ihr Freund auf den neuen Nils Binnberg reagiert?

Alle fanden ihn gut. „Du siehst zehn Jahre jünger aus“ war das verbreitetste Kompliment. Ich habe mich sofort mit einem sündteuren Designeroutfit belohnt, in dem ich eine Woche zuvor noch lächerlich ausgesehen hätte.



Spricht das nicht alles für Ihre Methode?

Für mich war es die Einstiegsdroge in eine wahnsinnige Welt der Ernährungsmythen. Davor lag eine Phase, in der ich emotional nicht so stabil war, ich war in einer Fernbeziehung, einsam, habe viel im Bett gelegen, Serien geguckt. „Emotional eating“ ist eben etwas, das man aus einer Traurigkeit heraus macht.



Wäre Ihnen das auf dem Land nicht passiert?

Natürlich ist heute die Welt ein globales Dorf. Selbst die Eifel weiß, dass man jetzt Quinoa-Bowls mit Tahini und Granatapfel isst. Aber die großen Ernährungstrends werden in den Großstädten gebildet. In New York gibt es die riesige Fashion-Industrie, in Los Angeles natürlich Hollywood. Die Amerikaner haben ja wirklich eine Körper-Obsession. Die dazu passende „gesunde Ernährung“ ist auch hier inzwischen ein riesiges Business. Die ganzen Saftkuren, die Produkte, die dazugehören – das Geschäft mit der Angstmacherei ist riesig. Dabei braucht kein Körper Detox, wir haben Nieren und eine Leber, die erledigen das ganz von allein.



Sie wohnen in Berlin – ist das die deutsche Hauptstadt der Ess-Trends?

Die so genannten „smart“ oder „green eateries“ tauchten in Berlin als Erstes auf. Dort kann man „clean eating“, Essen ohne Zusatzstoffe, betreiben. Kurz danach gab es das in Hamburg oder München, aber nicht in dem Ausmaß. Doch am Ende sehen diese Läden in Melbourne, Berlin und London überall gleich aus.



Haben wir eigentlich keine anderen Sorgen, dass wir die richtigen Frühstücksflocken unser Leben bestimmen lassen?

Diese Frage finde ich immer etwas doof. Als wären das Luxusprobleme, aber die sind existenziell für eine wachsende Bevölkerungsschicht.



Es ist doch keine Religion.

Aber ein Ersatz. Der Veganismus zum Beispiel hantiert schon im Vokabular mit Begriffen, die wir aus der Religion kennen: Missionieren, Sünde, Scham, Moral. Wenn man sich die Speisegesetze der Veganer anguckt und die der Juden, dann sieht man plötzlich Ähnlichkeiten: Die Juden verzichten auf Schweinefleisch, aber nicht, weil das Schwein unrein, sondern, weil es einer gottgegebenen Ordnung auf dem Weg zur Perfektion nicht entspricht. Oder auf dem Weg zum Gott. Da sieht man die Nähe zum Veganismus.



Ich dachte immer, es ginge dabei ums Tierwohl.

Beim Veganismus geht es immer mehr um Körpertuning. Es ist ähnlich wie beim Fitnessstudio, wo man sagt, man macht etwas für seine Gesundheit, aber in Wahrheit will man die Figur für den Strand. So isst man vegan, aber nicht wegen der Kuh. Unter dem Hashtag #vegan gibt es in den sozialen Medien über 70 Millionen Bilder, die Beliebtesten sind dünne Frauen in Bikinis. Manche lassen sich dort mit ihrer Celine-Tasche, die dummerweise aus Leder ist, ablichten. Im Zeitalter des Selfies konkurriert eben die Tugendhaftigkeit mit dem Narzissmus.



Sie glauben jetzt Vieles nicht mehr. Sie schreiben auch, vorgeschobene Lebensmittel-Unverträglichkeiten seien eine Methode, um in Wahrheit „gesellschaftskonform zu hungern“.

Natürlich gibt es auch echte Allergien. Aber dünn sein zu wollen ist ein Massenphänomen. Sehen Sie, ich glaube 59 der Männer in Deutschland sind übergewichtig, 37 Prozent der Frauen, und wir begehren immer etwas, das verknappt ist. Das ist das Luxusprinzip. Wir sehnen uns nach Dingen, die selten sind. Weil Essen nichts mehr ist, weswegen wir darben müssen, ist Verzicht der neue Genuss geworden. Man stellt damit unter Beweis, dass man nicht zu den wahllosen Allesvertilgern gehört, die sich den ganzen Mist reinpfeifen.



Kate Moss hat gesagt, dass etwas niemals so gut schmecken kann, wie sich dünn sein anfühlt.

Stimmt, und da geht es natürlich um Distinktion. Nahrung war schon immer ein Mittel, um sich abzugrenzen. Zum Glück ist mir klar geworden, dass es für diese ganzen Ernährungsempfehlungen überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage gibt. Für überhaupt keine. Ich war Mythen aufgesessen. Und plötzlich stand ich vor dem Kühlschrank und wusste nicht mehr, was ich essen soll. Ich stand vor dem omnivoren Dilemma: Wir haben 170 000 Produkte im Supermarkt. Ein Orthorektiker spürt die Überforderung extrem. Wie navigiert man sich da durch? Der Mensch hat sich ja schon früh Prinzipien überlegt, die ihn da durchleiten, Rituale, Tradition, Religion, Tabus, und schon in der Antike gab es Gesundheitslehren, nehmen Sie Pythagoras.



Was hat der empfohlen?

Der war Vegetarier und hatte auch schon eine Jüngerschaft um sich herum. Und er war sehr missionarisch unterwegs. Gesundheitsempfehlungen sind ja nichts Neues. Das Neue heute ist, dass Essen insgesamt so überpräsent und zu einem Abziehbild der eigenen Identität geworden ist. Heute sieht man, dass jemand ist, was er isst, weil jeder sein Essen fotografiert. Wir stellen über Essen dar, was wir sind. Scheinbar paradoxerweise meist nicht über das, was wir essen, sondern über das, was wir nicht mehr essen.